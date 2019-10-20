Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: "İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir"
Son Dakika Spor Fikret Orman: 'İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir'

Fikret Orman: "İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir"

1 saat önce

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" diye konuştu.

Fikret Orman:

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" diye konuştu.


Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlık seçimi için oy kullanmaya Başkan Fikret Orman da geldi. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman, "Hayırlı olsun bütün arkadaşlara. Demokratik bir seçim oluyor. Daha evvel de söyledim, bu seçim 1 gün. Seçimden sonra yeni yönetimin yaklaşık bin günlük icraat dönemi var. Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım. İç çekişmeler Beşiktaş'a zarar verir. Biz bunu son süreçte sağlayamadık, inşallah yeni dönemde yeni başkanla sağlanır" dedi. - İSTANBUL

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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