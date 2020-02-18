Fikret Ünlü ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fikret Ünlü ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Fikret Ünlü ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı

6 saat önce

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, ölümünün birinci yıldönümünde Karaman'ın Ermenek ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Fikret Ünlü ölümünün birinci yılında mezarı başında anıldı, System.String[]

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, ölümünün birinci yıldönümünde Karaman'ın Ermenek ilçesindeki mezarı başında anıldı.


Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü'nün ilçeye bağlı Balkusan köyündeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Ermenek İlçe Kaymakamı Batuhan Taşgın, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Karaman CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı beldesi Belediye Başkanı, Muhittin Tuncel, Sarıveliler Göktepe Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Doğan ve vatandaşlar katıldı.


Fikret Ünlü için mezarı başında dua edildi. - KARAMAN

Fikret Ünlü, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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