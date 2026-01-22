Fildişi Sahili'nde Mambe Yeniden Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fildişi Sahili'nde Mambe Yeniden Atandı

22.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Robert Beugre Mambe, Fildişi Sahili Başbakanı olarak yeniden atandı. Yeni kabine açıklanacak.

Fildişi Sahili'nde milletvekili seçimi sonrası feshedilen hükümetin başına yeniden Robert Beugre Mambe getirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mambe'nin başbakan olarak atandığı duyuruldu.

Kabinenin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Fildişi Sahili'nde 27 Aralık 2025'te düzenlenen milletvekili seçiminde, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın iktidardaki "Houphouetçiler Demokrasi ve Barış İçin Birlik Partisi" (RHDP) 255 koltuktan 197'sini kazanarak meclisteki çoğunluğu elde etmişti.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Massere Toure-Kone tarafından yapılan açıklamada, 27 Aralık 2025'te yapılan milletvekili seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Ouattara'nın Başbakan Mambe'nin sunduğu istifayı kabul ettiği belirtilmişti.

Böylelikle Mambe liderliğindeki hükümet feshedilmişti.

Mambe, 16 Ekim 2023'te başbakan olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Fildişi Sahili, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde Mambe Yeniden Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 01:08:22. #7.11#
SON DAKİKA: Fildişi Sahili'nde Mambe Yeniden Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.