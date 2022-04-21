Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu

21.04.2022 03:16
Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu

Fildişi Sahili'nde hükümetin geçen hafta istifa etmesinin ardından yeni hükümet kuruldu.

Fildişi Sahili'nde hükümetin geçen hafta istifa etmesinin ardından yeni hükümet kuruldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Başbakan Patrick Achi önderliğinde kurulan yeni hükümette 7'si kadın 32 bakan görev yapacak.

Birçok bakanın yerini koruduğu yeni hükümette en büyük değişim 41 olan bakan sayısının 32'ye indirilmesi oldu.

Petrol ve Enerji Bakanlığına getirilen Mamadou Sangafowa Coulibaly ve Kültür ve Franakfoni Bakanlığına getirilen Françoise Remarck, kabinedeki yeni isimler arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanı Madame Kandia Kamissoko Camara, Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın kardeşi Tene Birahima Ouattara ve İçişleri Bakanı Vagondo Diomande koltuğunu korudu.

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın bir süredir kamu harcamalarını azaltmak için hükümette küçülmeye gitmek istediği biliniyordu.

Mart 2021'den bu yana başbakan olarak görev yapan Patrick Achi, 13 Nisan'da istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Ouattara, 19 Nisan'da Achi'yi yeniden başbakan olarak atamış ve yaklaşık iki yıldır boş alan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine de Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) Başkanlığını yürüten Tiemoko Meyliet Kone'yi getirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fildişi Sahili'nde yeni hükümet kuruldu - Son Dakika


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