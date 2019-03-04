Filin Altında Kalan Bakıcı Kurtarılamadı
1 saat önce
Hindistan'ın Alappuzha şehrindeki bir fil bakıcısı, banyo yaptırdığı filin altında ezilerek hayatını kaybetti.
Hindistan
'ın Alappuzha şehrindeki bir fil bakıcısı, banyo yaptırdığı filin altında ezilerek hayatını kaybetti.
Yıkadığı filden uzanmasını isteyen bakıcı Arun Panicker (40), bu sırada ayağı kayınca yere düştü ve filin altında kaldı. Durumu fark eden arkadaşı hemen yardıma koştu. Şahıs filin altından alınıp hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dehşet anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı. - YENİ DELHİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:23 Kaynak: İHA
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