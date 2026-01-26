Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü

(ANKARA) - Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan bir feribot battı. Filipinli yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, kazada en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, yerel saatle sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Zamboanga Limanı'ndan Sulu Adası'ndaki Jolo kentine gitmekte olan feribot, Basilan açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Feribotta 332 yolcu ve 27 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişi denizden sağ olarak çıkarılırken, bazı yolcuların kayıp olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, kazada en az 15 kişi hayatını kaybettiğini ve can kaybı sayısının artabileceğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına deniz ve hava unsurlarının katıldığı bildirildi.