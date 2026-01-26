Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü

26.01.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mindanao'da batan feribotta 359 kişinin bulunduğu, 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

(ANKARA) - Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan bir feribot battı. Filipinli yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, kazada en az 15  kişi hayatını kaybetti.

Filipinler medyasında yer alan haberlere göre, yerel saatle sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, Zamboanga Limanı'ndan Sulu Adası'ndaki Jolo kentine gitmekte olan feribot, Basilan açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora oldu. Feribotta 332 yolcu ve 27 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişi denizden sağ olarak çıkarılırken, bazı yolcuların kayıp olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, kazada en az 15  kişi hayatını kaybettiğini ve can kaybı sayısının artabileceğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarına deniz ve hava unsurlarının katıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Filipinler, Acil Durum, Havacılık, Mindanao, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıl sonra Marmara’ya döndü Fiyatı 3 bin 500 TL 40 yıl sonra Marmara'ya döndü! Fiyatı 3 bin 500 TL
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale Sosyal medya ikiye bölündü Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü
Vahşet bu evde yaşandı Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Şişli’de Durdona Khokimova’nın cesedini bulan hurdacı konuştu Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

10:02
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Futbol maçında silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
09:40
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
09:28
Neye uğradığını şaşırdı Benfica’ya dönen Rafa Silva’ya büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Benfica'ya dönen Rafa Silva'ya büyük şok
09:11
“Saç örme“ akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
"Saç örme" akımına destek veren hemşire gözaltına alındı
08:56
Savaşın ayak sesleri Tahran’dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle
08:37
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 10:13:55. #7.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Feribot Faciası: 15 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.