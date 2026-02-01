Filipinler\'de Feribot Faciası: 39 Ölü

FİLİPİNLER'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenliği'nden (PCG) yapılan açıklamada, 'M/V Trisha Kerstin 3' adlı feribotun batmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 316 kişinin kurtarıldığı, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.