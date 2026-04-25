"Otoyola 5 yaşında çocuk bırakıldı" ihbarı ekipleri alarma geçirdi

25.04.2026 15:10
Bursa’da “otobanda 5 yaşındaki çocuk bırakıldı” ihbarı üzerine polis, AFAD ve arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen herhangi bir bulguya ulaşılamazken, ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Bursa'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen "5 yaşındaki çocuk otobanda yol kenarına bırakıldı" ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde, bir araçtan 5 yaşlarında bir çocuğun bırakıldığı yönündeki ihbar üzerine polis, AFAD ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Bursa'da sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde bir kişinin 5 yaşlarında bir çocuğu yol kenarında bırakıldığı ihbarı üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yol kenarı ve çevrede yaptıkları ilk incelemelerde herhangi bir çocuğa rastlamadı. Bunun üzerine çalışmalar genişletilirken, otoyol çevresi detaylı şekilde kontrol altına alındı.

AFAD SEVK EDİLDİ 

Muhtemel bir ihtimal göz önünde bulundurularak bölgeye AFAD arama kurtarma ekipleri de yönlendirildi. AFAD ekipleri, İHAKUT ekipleri de dron desteğiyle otoyol hattı ve çevresinde yaklaşık 5 kilometrelik alanı havadan taradı. Aynı zamanda kara ekipleri de yol kenarları, şarampoller ve bağlantı yollarında arama yaptı. Yapılan kapsamlı çalışmalar ve tüm kontrollerin ardından herhangi bir bulguya rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu Ordu’da son kullanma tarihi geçmiş yüzlerce ürüne el kondu
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu’nun talimatıyla iptal edildi Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi
Elazığ’da dilencinin ’bebek arabası’ hilesi zabıtaya takıldı Elazığ'da dilencinin 'bebek arabası' hilesi zabıtaya takıldı
ABD’nin davetine Rusya’dan yanıt: Putin, Miami’ye gidebilir ABD'nin davetine Rusya'dan yanıt: Putin, Miami'ye gidebilir
Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı Hırsızlığa gelen kadınların yaptığı mide bulandırdı
Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak Şehrin göbeğinde rezil görüntü: Başımıza taş yağacak

14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
14:22
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
