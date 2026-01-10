Filipinler'de Kara Nasıriye Töreni

MANİLA, 10 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Kara Nasıriye töreni sırasında Kara Nasıriye heykelini taşıyan arabaya dokunmaya çalışan insanlar, 9 Ocak 2025.

Filipinler'de binlerce kişi, Kara Nasıriye heykelini onurlandırmak amacıyla her yıl düzenlenen geleneksel törene katılmak için perşembe günü Manila'nın Quiapo bölgesine akın etti. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)