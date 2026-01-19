Filipinler'de Yeni Doğal Gaz Rezervi Keşfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Filipinler'de Yeni Doğal Gaz Rezervi Keşfi

19.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler, Palawan açıklarında 98 milyar fit küp doğal gaz rezervi keşfetti.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, başkent Manila'nın güneybatısında, Güney Çin Denizi'ne bakan bölgede yeni doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

Filipinler Enformasyon Ajansına (PIA) göre Marcos, Palawan eyaletinin kuzeybatısında, denizin altında bulunan yeni yatağın 98 milyar fit küp doğal gaz içerdiğini duyurdu.

Marcos, Filipinler'in Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki yeni gaz keşfinin Malampaya doğal gaz sahasına yakın yeni noktada bulunduğunu ve yılda 5,7 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bu keşfin ülkenin yerli doğal gaz arzını uzun yıllar boyunca güçlendireceğine işaret eden Marcos, alanın ayrıca yüksek değerli sıvı yakıt kondensat da içerdiğini belirtti.

"Malampaya East 1" adı verilen yeni doğal gaz sahası, ticari üretimin 20 yılı aşkın süre önce başladığı Malampaya sahasının yaklaşık 5 kilometre doğusunda bulunuyor.

Malampaya doğal gaz sahası, Filipinler'in en kalabalık bölgesi Luzon'un elektrik ihtiyacının yüzde 20'sinden fazlasını karşılıyor.

Uzmanlar, sahadaki gazın birkaç yıl içinde tükenebileceği uyarısında bulunurken bu durum, Luzon'da olası enerji krizine dair endişelere yol açmıştı.

Filipinler'in güneybatı ucunda bulunan Palawan Adası açıklarında yer alan Reed Bank'teki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ise Çin'in itirazları nedeniyle yıllardır durma noktasında.

Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünde egemenlik iddiasında bulunan Çin, bölgedeki sahil güvenlik ve donanmasının mevcudiyetini de son yıllarda artırmış durumda.

Kaynak: AA

Filipinler, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Filipinler'de Yeni Doğal Gaz Rezervi Keşfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:43:43. #7.11#
SON DAKİKA: Filipinler'de Yeni Doğal Gaz Rezervi Keşfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.