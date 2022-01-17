Filipinler'in başkenti Manila'da toplu taşımada Kovid-19 aşısı zorunluluğu - Son Dakika

Filipinler'in başkenti Manila'da toplu taşımayı kullanmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildi.

Ulaşım Bakanlığı, cumartesi günü günlük 39 binin üstünde, dün ise 37 bin 154 vaka kaydedilen Filipinler'de, başkent Manila bölgesinde toplu taşımayı kullanacaklara Kovid-19 aşılarını tamamlamış olma zorunluluğu getirdi.

Metropolitan Manila bölgesinde, toplu taşıma araçları minibüs, taksi, otobüs, feribot ve uçağa binmek isteyen kişilerden aşı kartlarını göstermeleri istendi. Çok acil işi olduğunu kanıtlayanlar veya tıbbi nedenlerle aşı olamayanlar uygulamadan muaf tutuldu.

Toplu taşıma kısıtlamasının ocak sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte, geçen hafta salgını önleme amaçlı evde kalma talimatlarına uymayanların tutuklanabileceği açıklamasını yapmıştı.

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre, ülkede dün 37 bin 154 yeni vaka tespit edilirken, salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 3 milyon 205 bin 396'ya çıktı.

Kaydedilen 50 ölümle yaşamını yitirenlerin sayısı da 52 bin 907'ye yükseldi.

Filipinler'in 109 milyonluk nüfusunun 54 milyonundan fazlası, en az 2 doz aşı oldu.