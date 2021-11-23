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Filipinler'in tedarik gemileri Çin ablukası altındaki resife ulaştı - Son Dakika

Filipinler'in tedarik gemileri Çin ablukası altındaki resife ulaştı

23.11.2021 11:04
Filipinler'in tedarik gemileri Çin ablukası altındaki resife ulaştı

Filipinler'in, geçen hafta Çin ile yaşanan gerilimin ardından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifi koruyan denizcilere gıda ulaştırmak için bölgeye gönderdiği iki tedarik gemisinin resife ulaştığı bildirildi.

Filipinler'in, geçen hafta Çin ile yaşanan gerilimin ardından Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifi koruyan denizcilere gıda ulaştırmak için bölgeye gönderdiği iki tedarik gemisinin resife ulaştığı bildirildi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, donanma personelini ve resifteki deniz piyadelerine gıda taşıyan iki geminin büyük bir olay yaşanmadan ikinci Thomas resifine ulaştığını aktardı.

Çin sahil güvenlik gemilerinin, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifteki teknelere tazyikli su kullanarak müdahale etmesi gerilime sebep olmuş, Manila yönetiminden kınama gelmişti.

Filipinler Ordusu, yaşanan gerilimin ardından dün resifi koruyan denizcilere gıda ikmali için iki sivil tedarik gemisini bölgeye sevk etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki Filipinli teknelere tazyikli su ile müdahalesini kınadıklarını ve benzer gelişmelerin yaşanmasından endişe duyduklarını dile getirdi.

Whitsun resifindeki gemiler diplomatik krize yol açmıştı

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinin (CSIS) 19 Kasım'da yayımladığı raporda, Çin'in 2016'da tartışmalı adalar çevresindeki yapay askeri üslerinin inşasını tamamlamasının ardından daha fazla sayıda milis gemisinin bölgede konuşlanmaya başladığı belirtilmişti.

Whitsun Resifi çevresinde nisanda 200 geminin konuşlandığı belirtilen raporda, olayın Çin ve Filipinler arasında diplomatik krize yol açtığı bildirilmişti.

Çin'in "Niu'e Ciao", Filipinler'in "Julian Felipe" olarak adlandırdığı, "V" biçimli okyanus resifine Çin'e ait 200'den fazla teknenin demirlemesi, teknelerin hafif silahlar taşıyan milis botları olduğunu iddia eden Filipinler'in tepkisine sebep olmuş, Pekin yönetimi ise onların fırtına nedeniyle resife sığınan balıkçı tekneleri olduğunu savunmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Sahil Güvenlik, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler'in tedarik gemileri Çin ablukası altındaki resife ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler'in tedarik gemileri Çin ablukası altındaki resife ulaştı - Son Dakika
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