Filistin'de Türkiye'nin desteğiyle okçuluk eğitimi alan kursiyerler mezun oldu - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle açılan iki okçuluk kursu, yaklaşık 2 aylık bir eğitimin ardından mezunlarını verdi.

Filistin Askeri Spor Kurumu ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iş birliği sonucu 23 Kasım'da açılan ve ocak ayında sona eren iki kursta eğitim gören 25 Filistinli, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Tören kapsamında AA muhabirine konuşan Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulkadir Steih, sporun, Filistin- Türkiye ilişkilerini pekiştirdiğini söyledi.

Filistin Emniyet Teşkilatı unsurlarını bünyesinde barındıran Filistin Askeri Spor Kurumu Müdiresi Emel Halife ise törende yaptığı konuşmada, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne teşekkür etti ve Türkiye'nin okçuluğun desteklenmesi konusunda verdiği desteği övdü.

Filistin Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmed Kabha da sporun, Filistin'in uluslararası platformlarda temsil edilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yine Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin desteğiyle ilk kez 2018 yılında okçuluk kursu açılmıştı.