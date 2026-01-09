Filistin ve BM'den Gazze İçin Barış Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin ve BM'den Gazze İçin Barış Görüşmesi

09.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ve Mladenov, Gazze'deki ateşkes ve barış için görüştü.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile eski BM Temsilcisi ve Gazze Şeridi için kurulacak Uluslararası Barış Komitesi'ne direktör olması beklenen Nikolai Mladenov bir araya geldi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı Ofisinden konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, ikili arasında Ramallah'ta gerçekleşen görüşmede, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının hayata geçirilmesi için izlenecek mekanizmalar ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Şeyh görüşmede, önceliklerinin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardımların derhal ulaştırılması ve planın ikinci aşamasına geçilmesi olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nin Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Şeyh, bölgenin Batı Şeria'daki Filistin Ulusal Yönetimi'ne siyasi, idari ve hukuki olarak bağlanması gerektiğini savundu.

Şeyh, bu sürecin "tek otorite, tek kanun ve tek meşru silah" ilkesi çerçevesinde yürütülmesinin önemine işaret etti.

Görüşmede ayrıca Filistin idari komitesi ile polis ve güvenlik güçlerinin Gazze'deki görevlerini üstlenmesi konusu masaya yatırıldı.

Şeyh, planın ikinci aşamasının bir gereği olarak İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistinli yetkili, geçiş planıyla eş zamanlı uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı uygulamaların durdurulması gerektiğini vurguladı.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesinin durdurulmasını isteyen Şeyh, bölgedeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine son verilmesi ve alıkonulan Filistin vergi fonlarının Ramallah'a iadesi çağrısında bulundu.

Gazze için oluşturulacak Uluslararası Barış Komitesi

BM Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 2025'te ABD tarafından sunulan ve Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir karar tasarısını kabul etmişti.

Karar, Gazze'de 2027 yılı sonuna kadar görev yapacak geçici bir uluslararası gücün oluşturulmasını öngörüyor.

Söz konusu plana göre Gazze, Donald Trump'ın liderliğindeki bir "Uluslararası Barış Komitesi" denetiminde, bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin hükümeti tarafından yönetilecek.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Beyaz Saray'ın bu komitenin direktörü olarak Mladenov'u görevlendirmek istediği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin ve BM'den Gazze İçin Barış Görüşmesi - Son Dakika

Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu Polisler, anne ve bebeğini fırtınadan kalkanla korudu
Trump’a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı Trump'a Venezuela freni: Senato, askeri güç kullanımını sınırlama adımı attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
2.5 ay önce imza atmıştı Aboubakar’ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme 2.5 ay önce imza atmıştı! Aboubakar'ın geleceğiyle ilgili flaş gelişme
Yıldız Tilbe’den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor
Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer Talibi bu kez Premier Lig’den Yine Barış Alper Yılmaz, yine transfer! Talibi bu kez Premier Lig'den

18:58
Maduro’nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
Maduro'nun serbest kalma ihtimalini bu sözlerle açıkladı
18:27
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
Yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıkların tutukluluğuna devam kararı
18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 19:24:14. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin ve BM'den Gazze İçin Barış Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.