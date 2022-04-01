Filistinliler Doğu Kudüs'te ramazana şiddet olaylarının gölgesinde gergin giriyor - Son Dakika

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ramazan ayını karşılamak için son hazırlıklarını yapan Filistinliler, mübarek günlere son dönemde yaşanan şiddet olaylarının gölgesinde giriyor.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif'e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları ramazan için rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.

Kudüs'te yüzlerce Filistinli de Mescid-i Aksa'da temizlik çalışması yaptı.

Ramazan öncesi son cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda eden binlerce Filistinli, namaz sonrası Eski Şehir'in çarşılarına dağılarak ramazan hazırlıkları için alışveriş yaptı. Kalabalığın, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

İsrail'deki son saldırılarla birlikte Filistin de ramazana gergin giriyor

İsrail işgali nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi, ramazan ayının yaklaşmasıyla daha gergin ve hareketli günlere sahne oluyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında art arda yaşanan ve toplamda 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkardı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürüldü.

Dün gece Eski Şehir'in Şam Kapısı önünde toplanan çok sayıda Yahudi yerleşimcinin, Araplara karşı nefret içerikli ırkçı sloganlar atması gerginliğe neden oldu.

Yine dün sabah saatlerinde İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir'in, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi de büyük tepki çekti. Aşırı sağcı Ben-Gvir, kutsal mabedin yasal sorumlusu olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmamasına ve ramazan ayı öncesinde bu tür eylemlerin vahim sonuçlara yol açacağı uyarılarına rağmen İsrail polisinden izin aldıktan sonra Harem-i Şerif'in avlusuna girdi.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da emrivaki yapıyor

Cuma namazı çıkışı Şam Kapısı'nda AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail polisinin katı uygulamaları ve çeşitli engellemelerinin, onları ramazan ayını Mescid-i Aksa'da ibadetle geçirmekten alıkoyamayacağını söyledi.

Kudüs sakini Said Şuveyki (65), İsrail yönetiminin, Ben Gvir'in düzenlediği baskına destek vererek, "Mescid-i Aksa'da emrivaki dayatmaya çalıştığına" işaret etti.

Fanatik Yahudi Baruch Goldstein'in 1994'te işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne gerçekleştirdiği kanlı baskını hatırlatan Şuveyki, "Goldstein, İbrahim Camisi'ni yaktığı zaman Filistin halkı buna karşı koyduğunda, Mescid-i Aksa'yı da korumak için canını dahi vereceğini göstermişti. Bu baskınlar bizi korkutamaz. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlarındır." diye konuştu.

"Sahip olduğumuz yaşamı ve zamanı Kudüs'e adıyoruz"

Filistin asıllı Kanada vatandaşı Cemis Kaskas (72) da "Kudüs ve özelde Mescid-i Aksa bizim hayatımızın, dinimizin ve inançlarımızın bir parçasıdır. Biz, sahip olduğumuz yaşamı ve zamanı Kudüs'e adıyoruz." dedi.

İsrail yönetiminin Filistinlilerin kutsal mabede gelişlerini zorlaştırdığını vurgulayan Kaskas, şunları söyledi:

"Onlar bize insan gibi davranırsa biz de onlara öyle davranırız. Bakar mısınız şuraya; ne kadar çok asker var. Bir (Filistinli) genç sadece namaz kılmak için burada geldiğinde 'Nerelisin, neden buradasın, iznin nerede' gibi sorgulamalara maruz kalıyor. Bu anlamsızdır. Bu anlamsızlık devam ettirilirse kaybedenler İsrailliler olacak. Burası bizimdi, şimdi de bizim, sonsuza kadar da bizim kalacak."

"Kudüs'te ramazanın havası bir başkadır"

"Kudüs'te ramazanın havası bir başkadır." diyen Kasım Ebu Kef (56) de "Elbette öncelikle mübarek Mescid-i Aksa'dan dolayı, buraya gelen kişi, yaptığı ibadetinden haz alır. Aynı zamanda bu zor şartlar altında burayı korumanın ecrini kazanır. Zira insanlar, kontrol noktaları ve Mescid-i Aksa'ya girişte yaş kısıtlamaları gibi engeller nedeniyle sıkıntılar yaşıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'deki saldırılar ramazana gergin girilmesine neden oldu

Ramazana sayılı günler kala, İsrail'in farklı kentlerinde art arda yaşanan saldırılar, İsrail işgali nedeniyle her ramazanda görmeye alışık olunan gerginliği daha da üst seviyeye taşıdı.

İsrail'in Birüsseba, Hadera ve Beni Barak kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında yaşanan 3 ayrı saldırıda toplam 11 İsrailli hayatını kaybetti.

Mescid-i Aksa'daki Harem-i Şerif'te her yıl ramazan ayı boyunca günde ortalama 10 bin Müslüman ibadet ediyor, bu sayı cuma günleri 150 bine kadar çıkıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.