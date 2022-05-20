Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı - Son Dakika
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Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı

20.05.2022 21:43

- Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı İsrail güçleri ile Filistin'in Ramallah kentinde yaşayanlar arasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerine ait askeri aracın bir araca çarpması sonucu Filistinli 1 kadının yaralandığı belirtilirken, çatışmalarda 4 Filistinlinin...

- Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı

RAMALLAH - İsrail güçleri ile Filistin'in Ramallah kentinde yaşayanlar arasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerine ait askeri aracın bir araca çarpması sonucu Filistinli 1 kadının yaralandığı belirtilirken, çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah şehrinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntülerde, İsrail güçlerine ait askeri aracın Filistinliye ait olduğu öğrenilen bir araca çarptığı görülürken, olayda Filistinli 1 kadının yaralandığı açıklandı.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı
Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma: 4 yaralı - Son Dakika
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