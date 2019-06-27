Film gibi define kazısına 3 gözaltı

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Cansız bedeni sahile vuran 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin hayatı film oluyor

Film gerçek oldu! Geceleri kazdılar, 30 metrede yakayı ele verdiler

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