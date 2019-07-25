Final Four 2019: Euroleague'de Türkiye'den iki takım yarı finalde

THY Euroleague tarihinde ilk defa Türkiye'den iki basketbol takımı yarı finalde karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 17 Mayıs Cuma günü İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde final için yarışacak. Kazanan takım aynı gün oynanacak CSKA Moskova- Real Madrid maçının galibiyle 19 Mayıs Pazar günü finalde karşılaşacak.

Euroleague play-off serisinde Barselona Lassa'yı 3-2 geçen Anadolu Efes, 2001 yılından bu yana Final Four'a ilk kez katılma hakkı kazanıyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar ile adından söz ettiren Fenerbahçe Beko ise Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'nin Final Four'da oynayamayacağını açıkladı. Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in katılım durumu ise maç öncesi belli olacak.

İki takımın oyuncuları ve başantrönörleri Final Four heyecanlarını BBC Türkçe ile paylaştı.