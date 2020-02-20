Finansal hizmetler sektörü yapay zeka ile büyüyecek - Son Dakika
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Finansal hizmetler sektörü yapay zeka ile büyüyecek

7 saat önce

Ernst & Young (EY) "Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka Araştırması"na göre, yapay zeka gelecek iki yılda finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici güçlerinde biri olacak.

Finansal hizmetler sektörü yapay zeka ile büyüyecek, System.String[]

Ernst & Young (EY) "Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka Araştırması"na göre, yapay zeka gelecek iki yılda finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici güçlerinde biri olacak.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, dünya genelinde finansal hizmetler sektöründe yapay zeka kullanımını incelediği "Finansal Hizmetlerde Yapay Zeka Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

33 ülkeden 151 sektör liderinin anket yoluyla katıldığı araştırmaya göre, yapay zeka gelecek iki yılda finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici güçleri arasında yer alacak.

EY'nin Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Invesco iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırma finansal hizmet sağlayıcı organizasyonların gelecek beklentilerine ilişkin bulgular ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin yüzde 77'si yapay zekanın işletmeleri için 2020 ve 2021 yıllarında yüksek veya çok yüksek öneme sahip olacağını öngörüyor.

Yapay zekanın kullanım alanı genişliyor


Liderlerin yüzde 85'i yapay zekayı organizasyonları bünyesinde halihazırda uygulamaya soktuklarını belirtirken, gelecek yıllarda yapay zeka kullanım alanlarının genişleyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte yaklaşık yöneticilerin 3'te 2'si (yüzde 64) yapay zekayı önümüzdeki iki yıllık sürede yeni gelir yaratma, süreç otomasyonu, risk yönetimi, müşteri hizmetleri ve yeni müşteri kazanımında kullanacaklarını öngörüyor.

Araştırmaya göre; finansal hizmetler sektöründe yapay zeka teknolojileri kullanımının artması üstesinden gelinmesi gereken birtakım güçleri de beraberinde getiriyor.

Veri kalitesi, veriye erişim ve yetenek kazanımında oluşan rekabet yöneticilerin yüzde 80'inden fazlası tarafından yapay zekanın uygulamaya geçirilmesi önündeki ana engeller olarak görülüyor. Öte yandan ağırlıklı olarak otonom yapay zeka kullanan yöneticilerin yüzde 80'i ise güven ve kullanıcı adaptasyonunun en büyük güçlükleri oluşturduğunu ifade ediyor.

Yapay zekada geri kalınması rekabet edebilirliği kaybettirebilir


EY, Orta Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital ve Teknoloji Lideri Onur Doğan, araştırma sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yapay zeka finansal hizmetler sektörünün yeniden şekillendiriyor ve sektör genelinde geniş çaplı adaptasyonun devam edeceğini öngörüyoruz. İleri teknolojilerin yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olması ve iş fonksiyonlarını dönüştürmesi ile birlikte organizasyonların yapay zeka adaptasyonunun uzun vadeli etkilerine odaklanmaları gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesinde geride kalan finansal hizmet sağlayıcıların rekabet edebilirliklerini kaybedebilirler."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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