Finansal odaklı kimlik avı saldırıları tatil sezonunda artıyor - Son Dakika

Kaspersky araştırmacıları 2019'un son çeyreğinde finansal odaklı kimlik avı saldırılarında yüzde 9,5 büyüme tespit etti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl sonu, kara cuma, siber pazartesi ve yılbaşı gibi süper fırsatlara ulaşmak isteyen kullanıcıların zaafından faydalanmayı amaçlayan siber saldırganlar için de hareketli geçti. Kaspersky, araştırmacıları 2019'un son çeyreğinde finansal odaklı kimlik avı saldırılarında yüzde 9,5 büyüme tespit etti.

Spam ve dolandırıcılık aktivitelerinde de artış yaşandı

Tatil sezonunun bitmesiyle tatil dönemini fırsat bilen siber saldırganların bıraktığı hasar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 2019 yılında finansal odaklı kimlik avı saldırıları yükselişe geçerek, özellikle son çeyrekte yüzde 52,61 ile diğer tüm kimlik avı girişimlerini gölgede bıraktı.

Açıklamaya göre, kimlik avı saldırıları, kurbanlarının kişisel bilgilerini ve kredi kartlarını ele geçirmek isteyen siber saldırganlar arasında popülerliğini koruyor. Bu amaçla da en çok bilinen markaları taklit etme yoluna başvuruluyor. Kaspersky tarafından keşfedilen örneklerden biri, heyecan verici yılbaşı indirimlerinin sergilendiği sahte bir Amazon web sayfasıydı. Saldırganlar kurbanlarının Amazon hesaplarını ele geçirmeye çalışıyordu.

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, Kaspersky'nin eBay ve Alibaba markaları üzerinden gerçekleştirdiği kimlik avı analizleri, tatil döneminin hemen öncesinde dolandırıcılık girişimlerinin arttığını ortaya koydu. Kara Cuma indirimlerinden birkaç gün önce kimlik avı amaçlı sahte eBay sitesine bağlanmak isteyen kullanıcıların sayısı dörde katlanarak günlük 8 bine kadar yükseldi. Söz konusu sitelere yönelik yoğun erişim aralık ortasına kadar sürerken, yılbaşı öncesi yeniden zirve yaptı. Benzer bir durum Alibaba web sitesinde de gözlendi.

Kaspersky Güvenlik Analisti Tatyana Sidorina, tatil sezonlarında insanların alışverişi konusunda anlık kararlara ve aceleye yatkın olduklarını söyledi. Sidorina şunlara dikkati çekti:

"Tatil sezonunda insanlar alışveriş konusunda anlık kararlara ve aceleye yatkın oluyor. İyi bir fırsat yakaladığında kaçırmaması gerektiğini düşünen tüketicilerin yaşadığı baskı ve dikkat dağınıklığı, siber suçlular için de fırsat anlamına geliyor. Çoğu kişi tatil sezonunda harika bir hediyeyi inanılmaz fiyata almanın çekiciliğine karşı koyamıyor.

Siber suçlular bunu bildikleri için yıl boyu sabırsızlıkla tatil dönemini bekliyor ve tüketicilerle birlikte harekete geçiyor. Bu tabii ki tüketicilerin tatil dönemlerinde alışverişten çekinmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece özellikle kredi kartı bilgilerini kimlerle paylaştıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle siber suçluların ele geçirdikleri bilgileri hemen kullanmadıkları gerçeği de göz önüne alındığında, geciken bir abonelik veya alışveriş onayı bilgilerinizin istenmeyen kişilerin eline geçtiği anlamına gelebilir."