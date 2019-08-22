Son Dakika Haberleri: Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

1 saat önce

ORDU'nun İkizce ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı, System.String[]
ORDU'nun İkizce ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada Fatih Gür(16) hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derebaşı Mahallesi Tepealan Mevkii'nde meydana geldi. Samsun'un Terme ilçesinden fındık işçilerini alan Habib Fidan yönetimindeki 14 DC 385 plakalı kamyonet, henüz bilinemeyen nedenle kontrolden çıktı. Takla atıp, dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, işçilerden Fatih Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 14 yaralı ise ambulanslarla Ünye ve Terme Devlet Hastaneleri'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


İkizce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de atı parçalayıp ağaçlık alana attılar
Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı Son Dakika! Hak-İş ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı Okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]