Fındık Üreticilerine Destek Ödemesi Yarın Başlıyor

Ordu'da fındık üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerine yarın başlanacak.

Ordu'da fındık üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ödemelerine yarın başlanacak.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, fındık destek ödemesinin 2009 yılından bu yana devam ettiği belirtildi.



Ordu genelinde 2018 üretim yılı için 122 bin 622 fındık üreticisine 283 milyon 262 bin lira destekleme ödemesinin yapılacağı ifade eden açıklamada, "Böylece 2009 yılından bu yana yapılmakta olan fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri kapsamında, 2009-2018 üretim yıllarını içeren 10 yıllık dönemde ilimiz fındık üreticilerine 2 milyar 640 milyon lira destekleme ödemesi yapılmış olacaktır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, ödeme takvimine ilişkin şunlar kaydedildi:



"TC kimlik numarasının son hanesi 8 olan üreticilerin hesaplarına 22 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00, son hanesi 4-6 olan üreticilerin hesaplarına 29 Mart 2019 Cuma günü saat 18.00, son hanesi 0-2 olan üreticilerin hesaplarına ise 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 18.00 itibariyle aktarılacaktır."



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üreticilerin merakla beklediği destek ödemesinin yarından itibaren yapılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Yarından itibaren hesaplara yatacak para üreticilerimizin sorunlarını büyük ölçüde giderecektir. Üreticilerimiz TC numaralarının son harfine göre Ziraat Bankasına giderek paralarını alabilir." dedi.



Soydan, ülke genelinde yaklaşık 400 bin üreticiye 800 milyon liranın üzerinde para yatırılmasının beklendiğini de söyledi.

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