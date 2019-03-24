Son Dakika Haberleri: Fındık Üreticisinde Kar Endişesi

Fındık Üreticisinde Kar Endişesi

1 saat önce

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Fındık Üreticisinde Kar Endişesi, System.String[]
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, dün gece yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece kar yağışının etkili olduğu 500 rakım ve üzeri bölgelerde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle fındık bahçelerinde hasar oluşup oluşmadığını belirlemek için çalışma başlattıklarını ifade eden Karan, bu konuda şimdiden yorum yapmanın doğru olmayacağını aktardı.

Karan, bahçelerdeki durumun net anlaşılması için hava şartlarının düzelmesi, üzerinden de birkaç gün geçmesi gerektiğini kaydederek, "Bazı yerlerdeki dallarda halen kar duruyor. Asıl etkili olan yerler 600 rakım ve üzerindeki bölgeler. Hava şartları düzeldiğinde karın fındığa olumsuz etkisinin olup olmadığını daha iyi gözlemleyeceğiz." dedi.

Meteorolojiden iç kesimlerde bu gece ve yarın gece için zirai don uyarısı yapıldığını belirten Karan, üreticilerin endişeli bekleyiş içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:08 Kaynak: AA

Giresun, Kar, Ekonomi
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