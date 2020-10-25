Fındıkta FINVER reformu - Son Dakika

Fındıkta FINVER reformu

25.10.2020 13:02
Fındıkta FINVER reformu, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık sektöründe dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık sektöründe dikkat çeken projelere imza atmaya devam ediyor. Daha önce 'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' ve 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projeleri ile büyük ses getiren Başkan Güler, bu kez fındık sektöründe en önemli soruna çözüm getirecek bir projeye imza atıyor.

'Fındığa Büyükşehir Eli Dokunuyor' ve 'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın' projeleri ile büyük ses getiren, işçi-işveren ve bahçe bakımı alanında önemli bir boşluğu dolduran Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Fındık Verimlilik Projesi'ni (FINVER) hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Fındıkta geleneksel yöntemler yerine bilimsel usullerle bahçe bakımı yaparak verimi arttırmak, miras ve çoklu hisse yoluyla bölündüğü için ekonomik olarak küçülerek bakımsız kalan bahçeler ile Ordu ili dışında yaşayanların geride bıraktığı bahçeleri kiralama yöntemiyle ekonomiye kazandırmak amacıyla yeni bir projeye imza atılıyor. Fındık sektöründe önemli bir boşluğu dolduracak olan proje başladı.

Bahçelerin bakımını Büyükşehir yapacak

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

"FINVER projesi ile birlikte fındık bahçeleri ORTAR iştirak şirketimiz tarafından 5 yıllığına bahçe sahiplerinden kiralanıyor. Profesyonel ekiplerce, ziraat mühendisi eşliğinde fındık bahçelerinin, budama, gübreleme, ilaçlama, yabani ot temizliği ve fındık hasatı gerçekleştiriliyor. Proje sayesinde 5 yılın sonunda yüzde 100 verim artışı hedefleniyor. Verimliliği artırılmış ve bakımı yapılmış bahçeler sözleşme tarihi sonunda bahçe sahiplerine koşulsuz olarak teslim ediliyor. Böylece, hem hemşehrilerimizin ihtiyacını karşılamış, hem de fındık verimini artırmış oluyoruz. İlk olarak Perşembe ilçemizde 300 dekar ile başladığımız projemizi, gelecek yıllarda tüm ilçelerimizde 1000 dekarlık büyük işletmelere dönüştürmeyi hedefliyoruz"

Fındıkta kazan-kazan

Sosyal belediyecilik alanına önem verdiklerini ifade eden Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Gerçekleştirdiğimiz projeler ile yeni bir model oluşturduk. Fındık yetiştiriciliğini profesyonel yönetilen bir işletme haline dönüştürüyoruz. Fındık bahçe sahiplerinin ve işçilerin daha fazla gelir sağladıkları, her iki taraf için kazan-kazan durumu oluşturan profesyonel fındık yetiştiriciliği ile birlikte fındık verimliliğini en üst seviyelere çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ORDU

Fındıkta FINVER reformu
Fındıkta FINVER reformu
Fındıkta FINVER reformu
Fındıkta FINVER reformu
Fındıkta FINVER reformu

Mehmet Hilmi Güler, Fındık, Bahçe, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Fındıkta FINVER reformu - Son Dakika Ekonomi

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