Finike'de ölü bulunan 7 köpekte zehirlenme şüphesi - Son Dakika

ANTALYA'nın Finike ilçesinde son günlerde farklı noktalarda 7 sokak köpeği ölü bulundu. Zehirlenme belirtisi gösteren 4 köpek ise kurtarılarak veterinerde tedaviye alındı. Şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karşıyaka Mahallesinde oturanlar, farklı günlerde ve farklı noktalarda köpek ölüsü görünce muhtar Erdoğan Ulutaş'a haber verdi. Muhtar Erdoğan Ulutaş da belediyeyle irtibata geçerek yardım istedi. Ölmediği belirlenen Kum Mahallesinden 3 sokak köpeği mahalle sakinleri tarafından, Karşıyaka Mahallesinden 1 köpek de sahibi tarafından veterinere götürülerek tedaviye alındı. Olayın ardından bir kişi, köpeklerin zehirlendiği iddiasıyla Finike Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulununca soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Erdoğan Ulutaş, son 4-5 günde mahallenin farklı noktalarında 7 köpeğin öldüğüyle ilgili ihbar aldıklarını, belirterek, şunları söyledi:

"Son 4- 5 günde vatandaşların ihbarıyla yaklaşık 7 köpek ölü bulundu. Can taşıyan bu hayvanlara vatandaşların bilinçli olarak böyle bir kötülük yapacağına inanmak istemiyorum. Karşıyaka Mahallesindeki piknik alanımızda şu anda 20-30 köpek var. Hayvansever vatandaşlarımız sağ olsunlar köpeklere ekmek, su veriyor. Ölen köpeklerden biri de orada bulundu. Planlı olarak zehirlenmiş olsa oradaki köpeklerin hepsi zehirlenirdi. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık."

Veteriner Onur Karabulut, köpeklerin tarım ilacından zehirlenmiş olabileceğini tahmin ettiklerini belirterek, klinikte uygulanan tedaviyle hayvanların sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

BAŞKAN GEYİKÇİ: HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de "Herhangi biri ya da birileri böyle bir şey yaptıysa kınıyorum. Kabul edilemez bir durum. Aynı havayı soluduğumuz can dostlarımıza hep birlikte hem belediye hem vatandaş olarak sahip çıkmak zorundayız. Göreve geldiğimizden günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik çalışma yürütüyoruz. Rehabilitasyon merkezi oluşturduk. Aşı, kısırlaştırma ve küpe takma işlemlerinin ardından sokak hayvanı alındığı yere bırakılıyor. Şu günlerde Kumluca Belediyesi ile iş birliği yaptık. Sokaktan aldığımız köpeklerimizi masraflarını karşılayarak Kumluca'da kısırlaştırıp aşıları yapıldıktan sonra Finike rehabilitasyon merkezinde de birkaç gün tedavisinin tamamlanması için bekletiyoruz" dedi.