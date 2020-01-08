Finlandiya'dan "4 gün çalışılsın" haberlerine açıklama: "Gündemimizde yok" - Son Dakika
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Finlandiya'dan "4 gün çalışılsın" haberlerine açıklama: "Gündemimizde yok"

6 saat önce

Finlandiya, uluslararası medyayı oldukça meşgul eden "4 gün çalışılsın" haberlerine ilişkin, "Hükümetimizin gündeminde haftada 4 gün çalışma süresi ile ilgili bir çalışma yok" açıklamasında bulundu.

Finlandiya'dan

Finlandiya, uluslararası medyayı oldukça meşgul eden "4 gün çalışılsın" haberlerine ilişkin, "Hükümetimizin gündeminde haftada 4 gün çalışma süresi ile ilgili bir çalışma yok" açıklamasında bulundu.


Uluslararası birçok medya kuruluşunda yer alan ve özellikle sosyal medyada gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'e atfedilen "Haftada 4 gün çalışma" ifadeleri ile ilgili açıklamaların hükümetin gündeminde olmadığı belirtildi. Konu ile ilgili açıklama, hükümetin resmi Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada, "Hükümetimizin gündeminde haftada 4 gün çalışma süresi ile ilgili bir çalışma yok. Söz konusu açıklamalar, Başbakan Sanna Marin'in, ulaştırma bakanıyken Ağustos ayında bir panelde dile getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Hükümetin İletişim Direktörü Paivi Anttikoski ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başbakanın konu ile ilgili yeni bir açıklaması yok, bu tamamıyla Ağustos ayında Sosyal Demokrat Parti'nin kuruluşunun 120. kuruluş yılı panelinde yaptığı açıklama. Kaynağı belli olmayan bu haberlerin uluslararası medyada geniş yer alması bizim için tamamıyla gizem" ifadelerini kullandı. - HELSİNKİ

Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
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