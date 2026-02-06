2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda gıda zehirlenmesi yaşayan Finlandiya Kadın Milli Takımı'nın Kanada ile oynaması gereken buz hokeyi karşılaşması ertelendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, kadınlar buz hokeyinde Kanada ile karşılaşacak Finlandiya Milli Takımı oyuncularında gıda zehirlenmesiyle ilişkili norovirüs saptanması nedeniyle iki ekip arasındaki A Grubu mücadelesinin ertelendiği belirtildi.
Müsabakanın, 12 Şubat Perşembe günü TSİ 16.30'da oynanacağı açıklandı.
Finlandiya Kadın Milli Takımı Gıda Zehirlenmesi Geçirdi
