Finlandiya, okullar kademeli olarak açılıyor - Son Dakika

Finlandiya'da bir grup sokak sanatçısı korona virüs salgınında en önde mücadele eden sağlık çalışanlarını Superman'a benzetti. Sokak çalışanları, Helsinki'nin Vallila sanayi bölgesinde bulunan eski bir fabrika duvarına Superman kıyafetli bir sağlık çalışanını resmetti.



Ülkelerin korona virüs salgını ile mücadelesi devam derken, dünya genelinde bu mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanlarına destek de giderek artıyor. Başkent Helsinki'de bir grup sokak sanatçısı sağlık çalışanlarını kendi yöntemi ile teşekkür etti. Hastalıkla mücadelede en önde savaşan sağlık çalışanlarını çizgi roman kahramanı Superman'e benzetti. Sokak çalışanları, Helsinki'nin Vallila sanayi bölgesinde bulunan eski bir fabrika duvarına Superman kıyafetli bir sağlık çalışanını resmetti.



Hayatını kaybedenlerin sayısı 206'ya yükseldi



Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) tarafından açıklanan son verilere göre, korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 206'ya yükseldi. Ülke genelindeki korona vaka sayısı ise 4 bin 906 olarak açıklandı. THL, ölenlerin yüzde 52'sinin erkek, yüzde 48'inin de kadın olduğunu ve yüzde 90'nın kronik bir hastalığı olduğunu açıkladı.



Okullar kademeli olarak açılıyor



Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Eğitim Bakanı Li Andersson gerçekleştirdikleri basın toplantısında 18 Mart tarihinden beri kapalı olan okulların 14 Mayıs itibari ile kademeli olarak açılacağını duyurdu. Lise ve meslek okullarındaki öğrencilerin uzaktan eğitime devam edeceğini ifade eden Başbakan Sanna Marin, her çocuğun okulda eğitim alma hakkı olduğunu ve bunun önünde yasal bir sorun olmadığını, online eğitimi de sonlandıracaklarını açıkladı. Hükümet olarak bu kararı alırken sağlık otoritelerinden destek aldıklarını sözlerine ekleyen Başbakan Marin öğrencileri salgından korumak için sınıfları farklı zamanlarda eğitime tabi tutacakları ve fiziksel temasın en az seviyede olmasına dikkat edeceklerini belirtti.



Finlandiya'da okullar 29 Mayıs tarihi itibari ille kapanıyor.



Fin Hükümetinin, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan ettiği olağanüstü hal kapsamında 18 Mart tarihinde okullar kapatılmış, o tarihten itibaren öğrenciler, online eğitim vasıtasıyla evlerinden derslere katılımı sağlanmıştı. - HELSİNKİ