Fiorentina Başkanı Rocco Commisso Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso Hayatını Kaybetti

17.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

76 yaşındaki Rocco Commisso, tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetti. Fiorentina yas tutuyor.

İTALYA Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın sahibi ve başkanı Rocco Commisso, tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde 76 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan asıllı ABD'li iş insanı Commisso'nun, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle bir süredir ABD'de tedavi altında olduğu öğrenildi. Fiorentina Kulübü, resmi internet sitesi ve sanal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntü ve derin bir kederle, uzun süren tedavi sürecinin ardından başkanımız Rocco Commisso'yu kaybettiğimizi bildiriyoruz. Bugün Fiorentina ailesi olarak yas tutuyoruz. Fiorentina'ya olan sevgisi, kendine verdiği en güzel hediyeydi; genç takımların kız ve erkek çocuklarıyla unutulmaz günler geçirdi, her zaman herkese sevgi ve gülümsemeyle yaklaştı. Durdurulamaz bir şekilde, son günlerine kadar çalıştı, kendini Mediacom ve Fiorentina şirketlerine ve onların geleceğine adadı" ifadelerine yer verildi.

2019 yılında Fiorentina'yı devralan Rocco Commisso, kısa sürede kulüple güçlü bir bağ kurmuş ve yaptığı yatırımlarla dikkat çekmişti. Commisso döneminde Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında iki kez finale yükselirken, 2023 sezonunda da İtalya Kupası'nda final oynadı.

Commisso'nun, Fiorentina'nın evi olarak anılan Viola Park tesislerine büyük önem verdiği ve kulüp tarafından adının bu tesiste yaşatılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fiorentina Başkanı Rocco Commisso Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında sanıktan şoke eden savunma
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
12:59
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
12:57
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
12:52
Atlas’ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular Anneye korkunç tehdit
Atlas'ı öldürdükleri yetmedi ailesine de musallat oldular! Anneye korkunç tehdit
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 13:52:33. #7.11#
SON DAKİKA: Fiorentina Başkanı Rocco Commisso Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.