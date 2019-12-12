Firari FETÖ'cü uzman çavuş yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Firari FETÖ'cü uzman çavuş yakalandı - Son Dakika

Firari FETÖ'cü uzman çavuş yakalandı

6 saat önce

Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç uzman çavuş polisin operasyonuyla yakalandı.

Firari FETÖ'cü uzman çavuş yakalandı, System.String[]

Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ihraç uzman çavuş polisin operasyonuyla yakalandı.


Aksaray'da FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye ve engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında faaliyetlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari olan ve uzman çavuşluktan ihraç Y.E.D.'nin (24) Aksaray'da bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri, hakkında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.E.D.'nin bir ikamette olduğunu belirledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile eve düzenlenen operasyonda zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirilen Y.E.D., sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.E.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı
İstanbul'da yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu: 107 gözaltı İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi Bodrum'da İrlandalı kadının aracından çıkanlar şoke etti

Son Dakika Haberleri
19:57 Trump'tan, "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli - Son Dakika Haber
19:50 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Bourita ile görüştü - Son Dakika Haber
19:47 Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz - Son Dakika Haber
19:46 Trump'tan Greta yorumu: Önce öfke kontrolü sorununla başa çık, arkadaşınla film izle, sakin ol - Son Dakika Haber
19:43 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika Haber
19:28 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Firari FETÖ'cü uzman çavuş yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]