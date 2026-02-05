Firari FETÖ Hükümlüsü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski subay yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimine fiilen katıldığı tespit edilen eski subay E.K. (37) saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
