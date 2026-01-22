Firari Hükümlü Bafra'da Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
