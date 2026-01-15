Firari Hükümlü Esenler'de Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Esenler'de Yakalandı

15.01.2026 15:39
42 yıl hapis cezası bulunan Nurşah Ç., polislere kapıyı açmayarak yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Esenler'de düzenlenen operasyonda cezaevinden firar eden ve hakkında 42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nurşah Ç., yakalandı. Operasyonda kapıyı çalan polislere kapıyı açmayan ve evde kimse yokmuş gibi davranan Nurşah Ç., çilingirle kapının açılması üzerine gözaltına alındı. Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 28 Şubat 2025 tarihinden bu yana aranan Nurşah Ç.'nin Esenler'de saklandığı evi belirledi. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin evde olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerinin çaldığı kapıyı açmayan Nurşah Ç., evde yokmuş gibi davrandı. Bunun üzerine ekipler evin çevresinde güvenlik önlemi alarak olay yerine çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla, karanlık salonda koltukta oturur halde bulunan Nurşah Ç. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen Nurşah Ç.'nin, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ayrıca hakkında 17 ayrı UYAP kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

