Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 28 Şubat 2025 tarihinden bu yana aranan Nurşah Ç.'nin Esenler'de saklandığı evi belirledi. Bir süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelinin evde olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerinin çaldığı kapıyı açmayan Nurşah Ç., evde yokmuş gibi davrandı. Bunun üzerine ekipler evin çevresinde güvenlik önlemi alarak olay yerine çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla, karanlık salonda koltukta oturur halde bulunan Nurşah Ç. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne getirilen Nurşah Ç.'nin, 'hırsızlık' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 42 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ayrıca hakkında 17 ayrı UYAP kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Esenler'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?