Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü İzmir'de Yakalandı

15.01.2026 09:24
İzmir Çiğli'de 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Ş.C.A. düzenlenen baskınla yakalandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.C.A'nın (25) saklandığı adresi belirledi.

Düzenlenen baskınla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

