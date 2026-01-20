Firari Hükümlü Kırşehir\'de Yakalandı

Kırşehir'de hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu bir ikamette saklanan hükümlüyü yakaladı.
Hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
