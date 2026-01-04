Firari Hükümlü Kızıltepe'de Yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında farklı suçlardan 21 aranma kaydı bulunan ve "Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "Vergi kanununa muhalefet", "Nitelikli dolandırıcılık" ile "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 295 bin 100 lira adli para cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.