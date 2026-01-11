Firari Hükümlü Kızıltepe'de Yakalandı - Son Dakika
Firari Hükümlü Kızıltepe'de Yakalandı

11.01.2026 11:31
14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü, Kızıltepe'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahlı tehdit, "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Hırsızlık" suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

