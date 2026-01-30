Firari Hükümlü Mardin'de Yakalandı

Mardin'de 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, hakkında "kaçakçılık kanununa muhalefet", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 25 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
