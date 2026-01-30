Erzurum'un Tekman ilçesinde 13 yıl 9 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, iki ayrı suçtan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.N.İ yakalandı.

Hükümlü hakkında ayrıca "Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan da tahkikat başlatıldı.

M.N.İ işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.