Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırat Görgel, TBB başkanlığına aday gösterildi

29.04.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına aday gösterildi. Seçim 2 Mayıs’ta yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı için aday gösterildi. Yerel yönetim alanındaki çalışmaları ve özellikle deprem sonrası yürüttüğü projelerle öne çıkan Görgel’in adaylığı, belediyeler arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARI ADAYLIKTA ETKİLİ OLDU

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yeniden inşa ve ihya sürecinde aktif rol üstlenen Görgel, altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden şehir planlamasına kadar birçok alanda kapsamlı projelere öncülük etti. Hayata geçirilen konut projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal destek uygulamaları, Görgel’in yerel yönetim deneyimini güçlendiren önemli çalışmalar arasında yer aldı.

SEÇİM 2 MAYIS’TA ANKARA’DA YAPILACAK

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçiminin 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi. Öte yandan Millet İttifakı’nın adayının Vahap Seçer olması beklenirken, seçim süreci Türkiye genelindeki yerel yönetimler açısından büyük önem taşıyor.

Haber: Muhammet Özer

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 16:16:46. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.