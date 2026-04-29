Fırat Görgel, TBB başkanlığına aday gösterildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı için aday gösterildi. Yerel yönetim alanındaki çalışmaları ve özellikle deprem sonrası yürüttüğü projelerle öne çıkan Görgel’in adaylığı, belediyeler arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARI ADAYLIKTA ETKİLİ OLDU

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yeniden inşa ve ihya sürecinde aktif rol üstlenen Görgel, altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden şehir planlamasına kadar birçok alanda kapsamlı projelere öncülük etti. Hayata geçirilen konut projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal destek uygulamaları, Görgel’in yerel yönetim deneyimini güçlendiren önemli çalışmalar arasında yer aldı.

SEÇİM 2 MAYIS’TA ANKARA’DA YAPILACAK

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçiminin 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi. Öte yandan Millet İttifakı’nın adayının Vahap Seçer olması beklenirken, seçim süreci Türkiye genelindeki yerel yönetimler açısından büyük önem taşıyor.

Haber: Muhammet Özer