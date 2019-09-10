Son Dakika Haberleri: 'Fırıncının Karısı' için buluştular!
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'Fırıncının Karısı' için buluştular!

1 saat önce

Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran başrollerini birlikte paylaştıkları komedi filmi 'Fırıncının Karısı'nı izlemek için bir araya geldi.

'Fırıncının Karısı' için buluştular!, System.String[]

27 Eylül'de seyirciyle buluşacak olan 'Fırıncının Karısı' filmini vizyona girmeden önce filmin yapımcı Mahmut Kayımtu ile birlikte izleyen Büşra Pekin, Alper Kul ve Korhan Herduran hayli keyifli anlar yaşadı.

Alışılagelmişin dışındaki komik hikayesiyle izleyenleri güldürecek olan filmde, Büşra Pekin hayal dünyasında bir hayli uçuk fırıncının naif karısı Ferdane, Alper Kul paragöz fırıncı Mustafa ve Korhan Herduran ise oduncu Ramazan karakterini canlandırıyor.

Korhan Herduran, Büşra Pekin, Alper Kul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:04 Kaynak: Bültenler
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