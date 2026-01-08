Fırtına Eskişehir\'de Metruk Binayı Devrildi

Eskişehir'de fırtına sebebiyle bir metruk binanın çatı duvarı açık otoparka devrilirken, 6 araçta maddi hasar oluştu. Çevre sakinleri, duvarın devrilmesi ile birlikte duyulan gürültüyü patlama sesi zannetti.

Olay, saat 12.40 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın çatı duvarı, fırtına ve şiddetli rüzgar sebebiyle yan taraftaki açık otoparkın içine devrildi. Duvarın devrilmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, bu sesi yanlış anlayan bir çevre sakini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne patlama ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, olayın aslında patlama olmadığı anlaşıldı. Muhtemel yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

Otoparktaki 6 araçta hasar oluştu

Etrafa saçılan kiremit ve taş parçaları sebebiyle 6 araçta maddi hasar oluştu. Bu araçlardan 2 tanesinin neredeyse kullanılamayacak duruma geldiği, 1 tanesinin ise adeta ikiye katlandığı görüldü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Hasarlı araçlardan birisinin sahibi, sinirden ve üzüntüden konuşamayacak duruma geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR