Fırtına Eskişehir'de Metruk Binayı Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Fırtına Eskişehir'de Metruk Binayı Devrildi

Fırtına Eskişehir\'de Metruk Binayı Devrildi
08.01.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de fırtına nedeniyle metruk bir binanın çatı duvarı devrildi, 6 araçta hasar oluştu.

Eskişehir'de fırtına sebebiyle bir metruk binanın çatı duvarı açık otoparka devrilirken, 6 araçta maddi hasar oluştu. Çevre sakinleri, duvarın devrilmesi ile birlikte duyulan gürültüyü patlama sesi zannetti.

Olay, saat 12.40 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bulunan metruk bir binanın çatı duvarı, fırtına ve şiddetli rüzgar sebebiyle yan taraftaki açık otoparkın içine devrildi. Duvarın devrilmesiyle büyük bir gürültü duyulurken, bu sesi yanlış anlayan bir çevre sakini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne patlama ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, olayın aslında patlama olmadığı anlaşıldı. Muhtemel yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri alındı.

Otoparktaki 6 araçta hasar oluştu

Etrafa saçılan kiremit ve taş parçaları sebebiyle 6 araçta maddi hasar oluştu. Bu araçlardan 2 tanesinin neredeyse kullanılamayacak duruma geldiği, 1 tanesinin ise adeta ikiye katlandığı görüldü. Olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Hasarlı araçlardan birisinin sahibi, sinirden ve üzüntüden konuşamayacak duruma geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Olaylar, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Fırtına Eskişehir'de Metruk Binayı Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

15:34
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz
14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:39:30. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Eskişehir'de Metruk Binayı Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.