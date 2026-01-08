FIRTINA İŞÇİYİ SAVURDU, KONTEYNERLER DEVRİLDİ
Kocaeli'de etkili olan fırtına nedeniyle bir işçi, önündeki saç parçanın aniden savrulması sonucu dengesini kaybederek metrelerce sürüklendi. Limanda istiflenen konteynerlerden bazıları rüzgarın etkisiyle düştü. Konteyner yüklü bir TIR'ın dorsesindeki konteyner de rüzgarın etkisiyle kaydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Fırtına Limanda Hasara Yol Açtı - Son Dakika
