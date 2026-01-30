Fırtına sonrası çalınan 5 güneş paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Fırtına sonrası çalınan 5 güneş paneli

Fırtına sonrası çalınan 5 güneş paneli
30.01.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de fırtına nedeniyle sökülen güneş panelleri, iki kadın tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasında.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fırtına nedeniyle tehlike oluşturduğu için çatıdan sökülerek bina önüne bırakılan 5 güneş paneli, 2 kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 553. Sokak'taki bir binada geçtiğimiz günlerde fırtınada çatıda bulunan güneş panelleri yerinden oynadı. Çevreye ve vatandaşlara zarar vermemesi için vinç yardımıyla sökülen 8 güneş paneli, geçici olarak bina önüne bırakıldı. Panellerden 5'inin yerinde olmadığını fark eden bina sakini, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 28 Ocak günü saat 10.00 sıralarında olay yerine gelen 2 kadının panelleri "çekçek" diye tabir edilen el arabasına yükleyerek götürdüğünü tespit etti.

"Tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık"

Bina sakinlerinden Zeki Usta, fırtınada hasar gören panellerin düşme riskine karşı önlem aldıklarını söyleyerek, "Daha önce yaşanan fırtına nedeniyle evin üzerinde bulunan 8 güneş paneli risk oluşturmaya başlamıştı. Tehlike arz etmemesi için vinç çağırdık, bir iki gün de vincin gelmesini bekledik. Hatta iki tane vinç geldi. Çünkü bir vincin kaldırması zaten imkansız. Panellerin 8 tanesini de aşağıya indirdik. Daha sonra kullanılmadı, tehlike oluşturmasın diye evin önünde bırakmıştık" dedi.

"75 bin TL zararım var"

Vinç yardımıyla indirdikleri panellerin çalındığını güvenlik kamerasından izlediklerini anlatan Usta, "28 Ocak tarihinde saat 10.00 sıralarında paneller buradan çalınmış. Evimizin kamerasından çekçeklerin üzerine koyarak götüren iki kişiyi tespit ettik. Bunun üzerine polisi aradık, ekipler geldi ve gerekli incelemeleri yaptı. Daha sonra Beylikbağı Karakolu'na giderek ifademizi verdik. Her biri yaklaşık 15 bin lira değerinde olan 5 panel çalındı. Toplamda yaklaşık 75 bin TL zararım var. Bunların bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Fırtına, Fırtına, Güneş, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fırtına sonrası çalınan 5 güneş paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack’ı kabul etti Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Bakan Bayraktar yanıtladı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar yanıtladı
Araç sahipleri dikkat MTV ödemesi için son 5 gün Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son 5 gün
Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı Aziz İhsan Aktaş davasında 3. gün! Belediye başkanı savunma yaptı, annesi ağladı
Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı Otomotiv devi, yangın riski nedeniyle 40 binden fazla aracını geri çağırdı

10:16
Boğaz’daki tarihi yalı icradan satılık İşte istenen rakam
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının 18 görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının +18 görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:59
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu Korkutan haber geldi
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi
08:34
60 ilde sarı alarm İstanbul’a kar geliyor
60 ilde sarı alarm! İstanbul'a kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 10:37:27. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına sonrası çalınan 5 güneş paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.