Fırtına Sonrası Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fırtına Sonrası Destek

09.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de fırtınadan zarar gören aileler, Büyükşehir Belediyesi'nin tesisinde misafir edildi.

Kocaeli'de dün il genelinde etkili olan fırtına sırasında evlerinde hasar oluşan aileler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit'teki konaklama tesisinde ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli rüzgarda evleri hasar gören 3 ailenin, İzmit'teki Konaklama Oteli'nde misafir edildiği belirtildi.

İlgili birimler tarafından hasar alan evlerde raporlama sürecinin başlatıldığı aktarılan açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için yemek ve barınma ihtiyacının da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kaydedildi.

"Ne yapacağımızı şaşırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Kasım Çağla, fırtınanın çatıyı uçurduğunu ve evdeki her şeyin su içinde kaldığını anlattı.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini aktaran Çağla, şunları kaydetti:

"Aniden oluşan fırtına sırasında sanki çatı değil de dünya yıkılıyormuş gibi hissettik. 5 kişilik bir aileyiz, çocuklar okuldan yeni gelmişti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sağ olsun zabıta ve belediye ekipleri bizi o durumdan kurtardı."

Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Başçı ise sabah hastaneye gitmek için evden çıktıklarını, ameliyat işlemleriyle uğraşırken "Çabuk gelin, çatınız uçtu." şeklinde telefon geldiğini belirtti.

"Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük"

Fırtına ve yağmur nedeniyle eve zor ulaştıklarını aktaran Başçı, "Eve vardığımızda hiçbir şeyin sağlam kalmadığını gördük. Yetkililer hemen gelerek gerekli desteğin sağlanacağını söylediler. Şu anda eşyalarımız tamamen zarar görmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Başçı, Büyükşehir Belediyesinin tesisinde konakladıklarını belirterek, "İhtiyaçlarımız karşılandı. Evimizin onarımı tamamlandıktan sonra yeniden yerleştirileceğimiz söylendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Misafir, Fırtına, Fırtına, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırtına Sonrası Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte şaşkına çeviren manzara Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi Trafikte şaşkına çeviren manzara! Akıllara ünlü filmdeki sahne geldi
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
PFDK’den 489 kişiye men cezası PFDK'den 489 kişiye men cezası
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
Mauro Icardi, Fenerbahçe’ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atarsa tarihe geçecek

18:06
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor
16:57
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam’a gitti
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Şam'a gitti
16:55
Mutlu son Galatasaray’ın yeni yıldızı İstanbul’a geldi
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
15:55
YPG’ye büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 18:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Fırtına Sonrası Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.