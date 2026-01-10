Fırtına Uyarısı!

Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
