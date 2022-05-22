FIRTINADA 6 TEKNE BATMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

MERSİN'in Silifke ilçesi Boğsak Koyu'nda 15 dakika etkili olan fırtına nedeniyle su alan 6 tekne, kıyıdaki işletmecilerin müdahalesi sonucu batmaktan kurtarıldı.

İlçedeki Boğsak Koyu'nda saat 15.00 sıralarında etkili olan fırtına nedeniyle koyda büyük dalgalar oluştu. 15 dakika etkili olan fırtınada, koyda demirli 6 tekne su aldı. Kıyıdaki işletmecilerin müdahale ettiği tekneler, römorklerle karaya çekildi. Kısa süre sonra fırtına son buldu ve güneş açtı.