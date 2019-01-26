Fırtınanın Biriktirdiği Atıklar, Ada Görüntüsü Oluşturdu

Antalya'da şiddetli yağış ve hortum sonrası dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntüler oluştu.

Antalya'da şiddetli yağış ve hortum sonrası dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde ilginç görüntüler oluştu. İçerisinde çoğunluğu dağlardan inen odun parçalarının olduğu küme görüntüsünü görenler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Antalya'da 2 gün önce başlayan sağanak yağış ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. İlçelerden sonra kent merkezinde de dün ve bugün etkili olan fırtına, sabah saatlerinde hortuma neden oldu. Kentin genelinde aşırı yağış ve saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sonrası, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan görüntü ise görenleri şaşırttı. Fırtına sonrası denizde oluşan ve içerisinde plastik, odunla tahta parçalarının yer aldığı dev kümeleşmeyi gören vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kaydetti. - ANTALYA

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