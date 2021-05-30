Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinin ardından sadece kısa süreli olarak setlere dönmüştü. Yıllar geçmesine rağmen formunu koruması nedeniyle dikkat çeken Özilhan, son olarak bikiniyle objektiflere yansıdı.

KIZIYLA BİRLİKTE KANO YAPTI

Yasemin Özilhan, küçük kızı Ela'yla beraber kanoya binip kürek çekti. Özilhan, kızıyla teknenin halatına tutunarak egzersiz de yaptı.

FİT VÜCUDUYLA GÖZ DOLDURDU

Kürek çekmekten yorulan Yasemin Özilhan, mola verip dinlendi. Daha sonra yeniden küreklere asılan Özilhan teknenin yolunu tuttu. İki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan fit fiziğiyle yine göz doldurdu.

İşte Yasemin Özilhan ve kızı Ela'nın kanoda eğlendiği anlar: