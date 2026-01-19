Fitch: ABD'nin Vergi Tehdidi Avrupa Risklerini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Fitch: ABD'nin Vergi Tehdidi Avrupa Risklerini Artırıyor

19.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fitch, ABD'nin Grönland ile ilgili gümrük vergisi tehdidinin Avrupa'daki jeopolitik riskleri artırdığını belirtti.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin Avrupalı müttefiklerine Grönland ile ilgili gümrük vergisi uygulama tehdidinin, Avrupa'daki jeopolitik riskleri artırdığını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka ve 7 diğer Avrupa ülkesine 1 Şubat'tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladığı ve bunun Grönland'ın satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirttiği anımsatıldı.

Avrupa Birliğinin (AB) resmi tepkisinin, Avrupalı liderlerin tırmanan bir misilleme sarmalından veya ABD'nin Avrupa savunmasına olan taahhüdünün daha da zayıflamasından kaçınmak istediğini gösterdiği kaydedilen açıklamada, bazı liderlerin ise Trump yönetiminin bu adımıyla sınırı aştığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin Grönland ile ilgili tarifeleri uygulayıp uygulamayacağının belirsiz olduğu vurgulanarak, tarifelerin, Amerikalılar için fiyatları artırmasının muhtemel olduğu ifade edildi.

Söz konusu yüzde 10'luk tarifenin ekonomik etkisinin, ülkelerin ticaret bağımlılığına göre farklılık göstereceğine değinilen açıklamada, 2027 sonuna kadar Avrupa gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) Fitch'in temel senaryosuna kıyasla yaklaşık yüzde 0,5 azaltabileceği, yüzde 25'lik tarifenin ise GSYH üzerindeki bu etkiyi ikiye katlayacağı belirtildi.

Avrupa'nın tepkisinin nispeten sınırlı kalması bekleniyor

Açıklamada, ABD'nin tarifeleri uygulansa da şu aşamada güvenlik kaygıları nedeniyle AB'nin tepkisinin nispeten sınırlı kalmasının beklendiği aktarıldı.

AB'nin Mayıs 2025'te hazırladığı, ABD'den yapılacak 95 milyar avro tutarındaki ithalatı hedef alacak önlemleri devreye almayı tartıştığına işaret edilen açıklamada, ancak daha güçlü bir Avrupa tepkisinin de mümkün olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tarife kaynaklı ticaret ve büyüme etkilerinin dışında, transatlantik gerilimlerin ülkelerin kredi notları açısından temel riskinin, NATO'nun sürdürülebilirliği ve kolektif savunma taahhüdünün güvenilirliğinin zayıflayabileceği olduğuna dikkati çekildi. Bu durumun, Rusya kaynaklı gerilimleri daha olası kılabileceği ifade edildi.

"Avrupa'da savunma harcamalarını artırma baskısı güçlenecek"

Açıklamada, güçlü kamu maliyesi ve yüzde 30'un altındaki genel devlet borcunun GSYH'ye oranıyla Grönland'ın olası kaybının Danimarka'nın kredi notu üzerinde sınırlı etkisi olacağı ancak ülkenin ikinci tur siyasi ve jeostratejik etkilerden etkilenebileceği bildirildi.

ABD ile yaşanan gerilimlerin, Avrupa'da savunma harcamalarını artırma baskısını güçlendireceğine işaret edilerek, "Doğu ve kuzey Avrupa ülkelerinin yanı sıra Almanya, savunma harcamalarını halihazırda daha hızlı artırmaktadır ve son gelişmeler, bu süreci hızlandırabilir. Daha doğrudan jeopolitik tehditlerle karşı karşıya olmayan Avrupa ülkelerinde ise savunma harcamalarının artışı daha yavaş bir seyir izleyebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Fitch Ratings, Politika, Grönland, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch: ABD'nin Vergi Tehdidi Avrupa Risklerini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 02:20:59. #7.11#
SON DAKİKA: Fitch: ABD'nin Vergi Tehdidi Avrupa Risklerini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.